14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè16Àá¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤À¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¼ó°ÌPSV¤È¤Ï9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿2°Ì¤À¡£½ù¡¹¤Ë»Ø´ø´±¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÄ¾¶á10»î¹ç¤Ç7ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¡ØAlgemeen Dagblad¡Ù¤Î¥ß¥³¥¯¡¦¥°¡¼¥«µ­