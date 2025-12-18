Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç7ÇÔ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È»Ø´ø´±V¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤ÎÉ¾²Á¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè16Àá¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤À¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¼ó°ÌPSV¤È¤Ï9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿2°Ì¤À¡£
½ù¡¹¤Ë»Ø´ø´±¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÄ¾¶á10»î¹ç¤Ç7ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î²òÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃ¯¤â¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹Í¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·º£¤ÎÉÔÄ´¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤â¼ºµÓ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯½Å¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡×
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÍÍ¡¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ë¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î2¿Í¤È¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥È»á¤È¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥ó»á¤À¡£
¥Õ¥ê¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¤ä¤äÉÔ´ïÍÑ¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤Ê¤¼Éé½ý¼Ô¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ãµ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥ó»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿É¤¯¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤âÀ®Ä¹¤Î°ìÉô¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤È²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Î¿ÊÂà¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ï¤³¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£