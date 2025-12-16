10年間、1匹だけサークルに閉じ込められてネグレクトされていた小さな老犬。保護され、初めて人の温かさに触れながら幸せを掴むまでの記録がTikTokに投稿されると、「辛かったね…」「涙が出てしまいました」「ずっとずっと幸せでいてね」と祝福の声が寄せられ、記事執筆時点で2万8000回も再生されています。 【動画：10年間、1匹だけ愛情を与えられなかった『小さな老犬』を保護…涙が止まらない『幸せをつかむまでの記録