10年間、1匹だけサークルに閉じ込められてネグレクトされていた小さな老犬。保護され、初めて人の温かさに触れながら幸せを掴むまでの記録がTikTokに投稿されると、「辛かったね…」「涙が出てしまいました」「ずっとずっと幸せでいてね」と祝福の声が寄せられ、記事執筆時点で2万8000回も再生されています。

【動画：10年間、1匹だけ愛情を与えられなかった『小さな老犬』を保護…涙が止まらない『幸せをつかむまでの記録』】

10年間、サークルでネグレクトされた老犬

TikTokアカウント「 かおりん （@kaorin_51）」さまは、関西で保護されたわんこや猫ちゃんの里親さん探しや、TNR活動を行っています。

この日、投稿者さんの元にやってきたのは、10年間、1匹だけサークルの中に閉じ込められ、挙句の果てには飼い主が家を出て行ってしまい飼育放棄されたという老犬「ムニ」くん。もう1匹飼われていた猫ちゃんも、飼育放棄されてしまったそう。

ムニくんは飼い主に飼育放棄された後、残った家の方にご飯など最低限のお世話はしてもらっていましたが、相変わらずサークルの中での生活でした。ムニくんの里親探しの相談を受けた投稿主さんは、ムニくんを保護することに決めたそう。その後、ムニくんは預かりさんのお家へ行くことに。飼育放棄されてしまった猫ちゃんも、投稿主さんのご友人により保護されたそうです。

幸せを知って甘えんぼうに！

預かりさんのお家で過ごし始めてからしばらく経つと、ようやく環境に慣れてきたというムニくん。

今まで寂しい思いをずっとしてきたムニくんは、人の温かさに触れたことで一気に甘えんぼうが開花！預かりさん家のママさんにべったり♡

さらに「ここでは自由に過ごしていいんだ」と理解した様子のムニくんは、どんどん自我が芽生え、のびのびと過ごす様子も見せてくれるようになったのだとか！

こうしてお家で一緒に過ごすわんこや猫ちゃんたちとも絆が少しずつ芽生えてきたムニくんは、11歳の誕生日をみんなでお祝いしてもらいました。

新たなご家族とトライアルに進み…

家族の温かさを知ったムニくん。とうとう「家族に迎えたい」というご家族が現れ、トライアルに進むことに。道中は不安そうな表情を見せていたムニくんでしたが、トライアルのお家に着くと、あっという間にゴロン♡

なんとトライアル初日からママさんと一緒に添い寝し、数日で完全にお家に馴染んだというムニくん。さすがです！

当然、トライアルのお家からも「家族に迎えたい」と正式譲渡のご連絡があり、この度、めでたく里親さまのお家に迎えられることになったのだそうです！おめでとう、ムニくん。

これからは、前のお家で悲しい経験をしてきた分、たくさん楽しい思い出や嬉しい思い出、幸せな日々を過ごしてほしいですね！

ムニくんの過去から現在までの姿をまとめた投稿は、TikTokでも「辛かったね…」「涙が出てしまいました」「ずっとずっと幸せでいてね」と祝福の声や応援の声が寄せられ、再生数は2万8000回を超えています。

TikTokアカウント「 かおりん 」さまは、他にも保護やレスキューした犬猫さんたちの様子や過去を紹介しています。他の子たちのことをもっと知りたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

ムニくん、投稿者さま、預りさま、里親さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

