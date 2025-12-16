パナソニックは12月15日に、20歳以上の男女600名を対象に実施した、「料理に関する調査」の結果を発表した。同調査は、10月17日に行われている。●パナソニックが「ピザ」をおいしく作るコツを紹介調査対象者に、今年（2025年）のクリスマスの食事（ディナー）は、どうする予定かを尋ねたところ、「中食（テイクアウト、惣菜購入など）」（33％）、「手作り」（31％）、「中食と手作りの組み合わせ」（27％）を合わせた、「自