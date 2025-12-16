BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が表紙を飾った音楽誌『Rolling Stone』（日本は12月25日発売）の撮影メイキング動画が公開された。 【動画】BTSジョングクがたくましい肉体をあらわに【写真】『Rolling Stone』表紙①②③ ■BTSジョングクが3ヵ国で『Rolling Stone』表紙を飾る 『Rolling Stone』のUK、日本、韓国の3ヵ国で表紙を飾るジョングク。メイキング動画では、ジョングクがCalvin Klein（カルバン・クラ