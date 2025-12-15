リノベや注文住宅を考えるとき、どんな間取りにすればよいかはいちばんの悩みどころ。約2年前に注文住宅を建てたESSEonlineライター佐藤望美さんは「水回りを横並びにすること」にこだわって間取りを決めたそうです。その理由について詳しく聞きました。介護を見据えた家づくり、水回りは近い方がいい筆者は夫と小学生2人の4人暮らし。延床面積86.94平米（約26坪）の注文住宅を、約2年前に建てました。【間取り】4人家族、将来の介