J1神戸の新監督に決まったミヒャエル・スキッベ氏サッカーのJ1神戸は14日、今季まで広島を率いたミヒャエル・スキッベ氏（60）が来年のシーズンから監督を務めると発表した。神戸は昨年までJ1で2連覇に導いた吉田孝行監督（48）が今季限りで退任し、清水の監督に就任した。ドイツ出身のスキッベ氏は、同国代表コーチやギリシャ代表監督を経て2022年から広島を指揮。1季目からリーグ戦3位、天皇杯全日本選手権準優勝、YBCルヴァ