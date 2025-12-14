¤³¤Î³¹¤ò°¦¤·Â³¤±¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ìÝÕþ¤Ë¤¹¤ëÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ã£¿Í¤¿¤Á¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡¢ÈëÌ©¤Î¹Ô¤­¤Ä¤±¤Ø¤¤¤¶¡£¸µ·Ð»º¾Ê¡¢M&A¤â¼ê³Ý¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò¤â¤Ä¥Þ¥Þ1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¶âÍ»¶È³¦¤Ø¡£30ºÐ¤ÇÆÈÎ©³«¶È¡¢34ºÐ¤Ç¡ØBAR IRIS¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡Ø¥¯¥é¥Öô¥¡Ù¤Î¥Þ¥Þ¤âÌ³¤á¤ë¡£Q1¡¥¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡©¡ÖÈë¤á¤ä¤«¤µ¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤·