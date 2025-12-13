°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÉ×¤¬Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢°é»ùÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤¬É×¤Î¡Öº£Æü°û¤ß²ñ¤À¤«¤é¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ëÉ×¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ÖÄ«¤«¤é¤°¤º¤°¤º¤ÎÂ©»Ò¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÈèÏ«º¤Øà¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¡¢É×¤«¤é¡Øº£Æü°û¤ß²ñ¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤