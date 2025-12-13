背番号は3に決定…球団が発表ドジャースは12日（日本時間13日）、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手の獲得を発表した。この日、ドジャースタジアム内で入団会見を行う。31歳のディアスは160キロを超える直球、鋭いスライダーを武器に、通算253セーブを誇る。今季は62試合に登板して6勝3敗23セーブ、防御率1.63の成績だった。通算253セーブは現役選手ではジャンセンの476、チャプマンの367に次いで3番目となる