サンワサプライ株式会社は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダー「PDA-STN85W」と、6インチ〜12.9インチまでのタブレットに対応したクランプアームホルダー「PDA-STN92W」を発売した。どちらも工具不要の調整ボルト付きクランプを採用し、デスクを広く使える。また、360度回転可能なボールジョイントと多角度調整機構により、お好みの視点にセッティングできる。■モバイルモニターに