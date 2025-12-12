省スペース設置＆自在に位置調整できる！モバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダー
サンワサプライ株式会社は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダー「PDA-STN85W」と、6インチ〜12.9インチまでのタブレットに対応したクランプアームホルダー「PDA-STN92W」を発売した。どちらも工具不要の調整ボルト付きクランプを採用し、デスクを広く使える。また、360度回転可能なボールジョイントと多角度調整機構により、お好みの視点にセッティングできる。
■モバイルモニターに最適なスタンド
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、クランプ式のスタンド。多関節アームによりモバイルモニターの位置を自由に調節でき、使いやすい位置にセットできる。
■省スペースに設置できるクランプ式
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができる。ボルトは上から調整できるタイプなので、デスク下に潜り込む必要がない。
■自由自在に位置を調整できる、3関節アーム
3関節アームでお好みの位置に調節できる。ホルダー部はボールジョイント構造で360度回転できるので、上下左右の角度調節に対応し、縦向きでも横向きでも使用可能だ。
■様々なサイズに対応
ホルダーは幅185〜270mm、厚さ16mm以下の機器に対応している。17.3インチまでのモバイルモニター、タブレットなどを挟むことができる。
■キズ防止ゴムパッド付き
設置機器やデスクに当たる部分には、キズ防止ゴムパッドが付いている。
＜12.9インチまでのタブレットに対応する PDA-STN92W＞
■タブレットをデスクに設置できるアームホルダー
デスクの端に固定して、タブレットを操作しやすい位置に固定できるアームホルダー。タブレットをサブモニターとして使う際や、手に持たずに使用したい時に活躍する。
■デスクの上を広く使えるクランプ設置
クランプ設置なので、スタンドタイプのように幅をとらず、デスクを広く使うことができる。天板厚10〜37mmのデスクに使用できる。
■デスクの上から固定できる
デスクの上から締め付けを調整できる固定ノブ付きなので、デスク下に潜り込む必要がない。工具不要なので、どなたでも簡単に取り付けできる。
■バネ式ホルダーで、6〜12.9インチのタブレットに対応
挟み込むだけのバネ式ホルダーで、6〜12.9インチの様々なサイズのタブレットを挟んで使用できる。
■自由自在に位置を調整できる、2関節アーム
2関節アームでお好みの位置に調節できる。
■使いやすい向きにできるボールジョイント構造
ホルダーのアーム接続部は360度回転できるボールジョイント構造のため、ホルダーから機器を外すことなく、画面の縦横設置を変更することができる。
■キズを防止するゴムパッド付き
使用時の接触によるキズから、タブレットやデスクを守る。
■ケースを付けたまま設置できる
厚さ17mmまでのケースであれば、付けたままでもホルダーに挟むことができる。
