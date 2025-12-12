この春から行われていた、徳島市の眉山山頂にある平和記念塔パゴダの改修工事が完了し、12月12日に現地で法要が行われました。徳島市の眉山山頂の平和記念塔パゴダ。2025年3月から9月まで、老朽化に伴う改修工事が進められていて、12日の工事完了に合わせた法要が行われました。防水塗装されたパゴダ。本来の真っ白な姿を取り戻しました。工事前は雨風にさらされ色がくすみ、塗装は剥がれ落ちていました。室内は雨漏りで天井がめく