10月25日、音楽バンド・Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の名古屋公演で、開演直前にファンの1人がトイレで出産し物議を醸している。開演は1時間遅れたものの、母子ともに健康だったようだが、参加したファンからはさまざまな意見が出ている。そこで今回は妊娠中のライブ参戦に関して肯定派と否定派の人、それぞれの意見を交えて現役医師にもコメントをもらった。妊婦のラ