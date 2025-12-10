オーストラリアで10日、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が施行された/Hollie Adams/Reutersオーストラリア・ブリスベン（CNN）オーストラリアで10日、16歳未満のSNS利用を禁止する世界初の法律が施行された。中毒性のある仕組みやネットいじめ未成年を狙う犯罪者などから子どもを守る狙いがある。ここまで包括的な対策を講じている国はほかになく、厳格な新法の施行には世界中が注目している。禁止対象となるのはインスタグラム