10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては174.90円高。出来高は6718枚だった。 TOPIX先物期近は3395.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIX現物終値比10.58ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50830 -206718 日経225min