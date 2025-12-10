10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては174.90円高。出来高は6718枚だった。



TOPIX先物期近は3395.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIX現物終値比10.58ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 50830 -20 6718

日経225mini 50825 -10 119125

TOPIX先物 3395.5 +1.5 6835

JPX日経400先物 30690 +20 794

グロース指数先物 667 +2 600

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

