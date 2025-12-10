　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては174.90円高。出来高は6718枚だった。

　TOPIX先物期近は3395.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIX現物終値比10.58ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50830　　　　　 -20　　　　6718
日経225mini 　　　　　　 50825　　　　　 -10　　　119125
TOPIX先物 　　　　　　　3395.5　　　　　+1.5　　　　6835
JPX日経400先物　　　　　 30690　　　　　 +20　　　　 794
グロース指数先物　　　　　 667　　　　　　+2　　　　 600
東証REIT指数先物　　売買不成立

