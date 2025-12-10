2025年12月9日、韓国メディアソウル経済は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が韓国国内で余っているコメを、コメ価格が高騰している日本に輸出できないか検討するよう指示したと報じた。記事によると、李大統領は同日、ソウル・龍山（ヨンサン）の大統領室で開かれた国務会議で、宋美玲（ソン・ミリョン）農林畜産食品部長官に対し、「韓国はコメが余って問題になっているが、日本に契約栽培による輸出を行ってはどうか」