『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』などの作品でおなじみ、まきりえこさんが描く「転生」漫画。悪の秘密結社の首領が、死んで転生したら、かわいい赤ちゃんに。赤ちゃんはお母さんや周囲の大人を困らせますが、それはもともと“ワル”だったからなんです…！赤ちゃんがつくった工作をいつも狩っていく猫。ある日、急にオモチャを貢いでくれたと思ったら…？