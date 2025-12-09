ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ジョニー・デップのサイン会と撮影会、コミコン謝罪「運営体制の見直… ジョニー・デップ コミコン イベント 謝罪 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ ジョニー・デップのサイン会と撮影会、コミコン謝罪「運営体制の見直しを」 2025年12月9日 19時9分 リンクをコピーする 12月5日から7日まで千葉・幕張メッセで行われた「東京コミコン2025」内での、米俳優ジョニー・デップ（62）のサイン会と撮影会の運営について9日、東京コミコン運営事務局が謝罪した。イベントホームページに「ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関するおわびとご案内」と題した文章を掲載。「このたび、東京コミコン2025におきまして、ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関し、当日の進行に遅延やスケジュール ◆ジョニー・デップのサイン会と撮影会、コミコン事務局が謝罪 ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関するお詫びとご案内 https://tokyocomiccon.jp/topics#topics-24953 記事を読む おすすめ記事 赤西仁がジョニー・デップと親しげに肩組みしたディナーショット公開「色気漂ってる」「ふたりの雰囲気似てる」「じゃれてるのかわいい」 2025年12月3日 16時40分 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』予習コミックをマーベル編集長が紹介 ─ 『ファンタスティック・フォー』と『One World Under Doom』 2025年12月7日 19時0分 【東京コミコン2025】映画で見るポリスカーが展示。アメリカン・ポリスカーとのフォトブースが登場 2025年12月5日 11時30分 「ノーパンで演技します」フィギュアスケート選手の衝撃“競技あるある”「海外だと履いていたら笑われる」 2025年12月6日 21時30分