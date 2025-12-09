「めっちゎねてたおはよ」Xユーザーの「高専ボガード」さんが、付き合っている彼女に送ろうとした「おはよう」のライン。しかし送った先は彼女との個別トークではなく……。青春の甘酸っぱさを感じる微笑ましいやり取りが「かわいいwww」「恋してていいなぁーーー」などと話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■超プライベートなラインをクラスメートたちに誤爆気づいたときにはもう……