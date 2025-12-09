タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が12月9日、放送。今回は、全国にある温泉地の近くにある飲食店を特集。パワーアップした焼肉定食、カツカレーも！ボリュームがすごい！大分・別府温泉の近くにあり、駐車場が増設された「レストラン 東洋軒」、群馬・伊香保温泉の近くにある「コーヒーハウス ライフ」の店主「もらえ