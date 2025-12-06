おととい、大規模なガス漏れが発生した山口県宇部市では、供給を停止しているガスの復旧作業が続いています。これまでに全体の3割近いおよそ3600か所で供給が再開されました。おととい発生した山口県宇部市のガス漏れでは、最大1万2500か所でガスの供給が停止されました。山口合同ガスでは中国・四国地方の事業者からの応援を含め、220人態勢ですべての住宅などを訪問し、安全を確認して復旧する作業を進めています。住民「お湯が