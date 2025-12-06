¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï12·î£¶Æü¡¢J£±ºÇ½ªÀá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢20Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£ÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëÃË¤¬º£µ¨20ÅÀÌÜ¡£¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤ÏÉ¨¤«¤é³ê¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼Ç¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¡£¤À¤¬¡¢