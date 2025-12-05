LAの名店でダルビッシュらと会食ドジャースの山本由伸投手が、カリフォルニア州ロサンゼルスの日本食レストラン「Matsuhisa」を訪れ、パドレスのダルビッシュ有投手らと会食を楽しんだ。オーナーシェフの松久信幸氏が自身のインスタグラムでその様子を公開。「ぎゃー!!」「すっごい仲間大集合」とファンの間でも話題となっている。松久氏は4日（日本時間5日）、インスタグラムで「MLB World Series 2025 #MVP」と山本へのメッ