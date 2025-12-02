世界的に盛り上がるウイスキー市場に、またひとつ注目のラベルが加わった。その名は「26 Twenty-Six」。昨年１万本限定で発売したところ、即完売したことでも話題に。俳優・パク・ソジュンとエンタメ総合商社の株式会社STARBASEが立ち上げた合弁会社「1216」。そこに宮崎県の尾鈴山蒸留所がタッグを組んでこのウイスキーを手がける。ジャパニーズ・ウィスキーの可能性をグローバルに発信する新たな挑戦がいよいよ始まった。パク・