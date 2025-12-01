コンフォートはFA打者ランキングで18位にドジャースからFAとなったマイケル・コンフォート外野手は依然としてFA市場で注目を集めている。年俸1700万ドル（約26億4000万円）の1年契約でドジャース入りした今季は打率.199、12本塁打と大不振に。ポストシーズンではロースターから外れたが、今オフも熱い視線が注がれている。USAトゥデイ紙は今オフのFA市場にいる打者をランク付け。1位からカイル・タッカー外野手（カブスFA）、