2026年からアンダーアーマーブランドのチームウエアを着用オリックスは1日、2026年シーズンからアンダーアーマーブランドのチームウェアを着用すると発表した。球団が特別映像とともに届けた発表に、ファンは「ふいにきてびっくりした笑」「かっこいいぃぃぃ??!!」と注目している。球団は7月14日に、株式会社ドーム（アンダーアーマー日本総代理店）とパートナーシップ契約を締結。来季から、選手・監督・コーチ・チームスタッ