DeNAが15年目を記念したプロジェクトを発表DeNAは1日、球団誕生15年目を記念したプロジェクト『横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY』を始動すると発表した。球団発表と同時に公式X（旧ツイッター）で公開された特別映像には“15年間の歩み”が詰まっており、声援に送ってきたファンの心を捉えている。1分45秒の動画には、中畑清氏が初代監督に就任した2012年、球団史上初となるクライマックスシリーズ進出を果たした2016年