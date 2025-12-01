アミコビルを管理運営する市の第三セクター「徳島都市開発」の社長が12月1日、市議会で現状と今後の収支計画について見解を述べました。（徳島都市開発・南波岳大 代表取締役社長）「今の現在の実情を申し上げますと、当社の財務状況は厳しいという見方をしています」アミコビルを管理運営する徳島都市開発は、5期連続の経常赤字となるなど、厳しい経営状態が続いています。市は都市開発に対し、12月定例会中に長期収支計画