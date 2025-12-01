阿南市で12月30日、南海トラフ地震の発生を想定した訓練が行われ、住民らが心肺蘇生のレクチャーやドローンの操縦体験などに取り組みました。この訓練は、住民の防災意識を高めるとともに、関係機関の連携強化を図ろうと、阿南市が毎年実施しています。30日は、自衛隊や消防など各機関の職員と、地元の住民ら合わせて約280人が参加しました。訓練は、「室戸沖を震源とする大地震が発生し、阿南市で震度7を観測した」と