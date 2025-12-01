（MCU）映画シリーズのヴァルキリー役で知られるテッサ・トンプソンが、MCUにおける同キャラクターの将来について言及し、復帰の意思を示している。 『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）でMCUに参戦したヴァルキリーは、皮肉屋ながらタフで仲間思いのキャラクターだ。続編『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）のほか、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）