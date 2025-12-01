ソフトバンクで5年間指導した飯田哲也氏「前半は優勝は無理と思いました」今季のプロ野球は、ソフトバンクが5年ぶりに日本一を奪回した。だが、序盤戦は借金が最多で7にまで膨らみ最下位に喘いだ。2015年から5年間ホークスでコーチを務めた野球評論家の飯田哲也氏は「前半は優勝は無理と思いました。でも勝っちゃう。若手が育ってきましたね」。あらためて大逆転Vを成し遂げた鷹の“変化”に着目してもらった。ホークスと言え