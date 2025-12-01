プロトレーナー・高島誠氏「イップスは余裕のある時に出る」…教えすぎも厳禁普段のキャッチボールでは思ったところに投げられるのに、実戦になると悪送球を繰り返す。「送球イップス」は、野球選手にとって致命的な問題だ。もちろん「悪送球したらどうしよう」といった心理面も少なからず影響するが、オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、「技術的な問題の方が大きいです」と断言する。送球イッ