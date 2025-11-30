実家の片づけについて、どう考えていますか？ESSEフレンズエディターでライフオーガナイザーの名倉永利子さんは、片づけのプロでありながら、実家の片づけに限っては現在進行形で途中の段階だといいます。うまくいかなかった原因は、親子での対話の難しさ。お母様と一緒に実家のキッチンを片づけたことで見えた解決策について語ります。うまく話し合えなくても大丈夫！大切な3つのポイント実家の片付けが進まない理由として多い