弟夫婦の結婚式費用として貸した60万円が一向に返ってこない、主人公・美雪。借りた責任を避け続ける弟夫婦に、美雪は疲弊していく。しかし、その事実に気づいた父がとうとう動き出し、事態は大きな転換点を迎えて…。『お金を返さない弟夫婦』第5話をごらんください。 義妹は「親が返さなくていいと言った」「片方にだけ返すのは不公平だ」と返済を拒否。美雪は困惑しながらも父へ相談。父は義妹の父へ連絡し、誤解と理不尽を正