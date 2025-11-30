2026年1月4日21時よりTBS系で放送される、阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ ～真面目な話、しちゃダメですか？～』のポスタービジュアルが公開された。 参考：『不適切にもほどがある！』韓国リメイク決定『偶然かな。』のBasestoryが制作を担当 本作は、2024年1月期に放送された金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』の続編となるスペシャルドラマ。2年ぶりに帰って