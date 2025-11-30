2026年1月4日21時よりTBS系で放送される、阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ ～真面目な話、しちゃダメですか？～』のポスタービジュアルが公開された。

本作は、2024年1月期に放送された金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』の続編となるスペシャルドラマ。2年ぶりに帰ってくるスペシャルドラマでは、好きな時代に行けるようになった小川市郎（阿部サダヲ）が、令和だけでなく、過去や未来へもタイムスリップ。都議会議員・平じゅん子（江口のりこ）との出会いをきっかけに日本初の女性総理誕生の瀬戸際で起こる事件や、娘・純子（河合優実）の未来を変えるための奔走が描かれる。

公開されたポスタービジュアルには、市郎が「おまたせ！」と勢いよく飛び出してくる姿が。背景には、タイムスリップを可能にする「いつでもドア」や、その扉の奥にいる昭和のムッチ先輩（磯村勇斗）と純子、ドアの前にいる令和の渚（仲里依紗）、サカエ（吉田羊）、キヨシ（坂元愛登）の姿が描かれている。さらに、9人の小さな小川市郎がさまざまな表情でドアを取り囲んでおり、劇中にも9人の市郎が登場することが示唆されている。

また、スペシャルドラマの放送に先駆け、12月29日、30日、31日の3日間で連続ドラマ『不適切にもほどがある！』の一挙再放送も決定した。

●柘雄介／安齋和晃（デザイナー）コメント新年早々『ふてほど』が帰ってくる！？しかも市郎が9人！！？？という大きなプレッシャーを感じながらポスターデザインに取り掛かりました。キラキラ輝く“あの”個性溢れるキャラクターたちが戻ってくる勢いと、過去、現在、未来へ市郎の大活躍！？ を表現いたしました。各キャラクターのさらにさらに絶妙なコメディ顔を楽しんでいただけたら嬉しいです。真面目な話になってしまいましたが……。

（文＝リアルサウンド編集部）