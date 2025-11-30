この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんがバイト先で出会ったクレーマーを描いた作品です。個人で経営されている飲食店の常連客になると、その日の仕入れによって変わるメニューを出してくれたり、客側の調子に合わせて「店主のおすすめメニュー」を出してくれたりすることもありますよね。また、スタッフたちと懇意になることで、お互いの悩み相談ができる場合もあります。しかし、そうした対応は「特別