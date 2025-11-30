人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 夫に久々に許可したパチンコで1000円が12万に！勝った夫の行動は？ ＠ママリ 旦那がパチンコいきたーい！と言うので、久しぶりに許可をして、小遣いの範