公明党の西田実仁幹事長は29日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで警視庁に逮捕された徳島県議の古川広志容疑者について、党所属だと認めた上で、処分を検討するとの談話を発表した。弁護士の接見で事実関係を確認し「極めて非倫理的で人権を侵害する重大な犯罪容疑で、党の名誉を著しく損なう行為」があったと強調。被害者に「心より深くおわび申し上げる」とした。