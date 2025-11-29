ひざに痛みを感じたらどうすればいいか。一宮西病院人工関節センター長の巽一郎医師は「必要なのは痛みを一時的に和らげることではなく、痛みの原因を取り除く根本治療だ。対症療法として痛み止めを処方する病院が多いが、効果がないどころか、かえって害になることすらある」という――。※本稿は、巽一郎『足腰復活100年体操』（サンマーク出版）の一部を抜粋、再編集したものです。■医学の定説「軟骨は再生しない」のウソよく