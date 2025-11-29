清水エスパルスは29日、秋葉忠宏監督(50)が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもって退任すると発表した。ラストゲームは12月6日にホームで行われるJ1第38節・ファジアーノ岡山戦となる。秋葉監督は過去にザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)の指揮官や年代別日本代表のコーチなどを歴任。2023年から清水のコーチを務め、同年4月にゼ・リカルド前監督の後任として監督に就任した。2023シーズンはJ1昇格プレーオフ決勝で敗退し、