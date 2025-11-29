清水の秋葉忠宏監督が今季限りで退任…昨季J2優勝&今季J1では現在13位
清水エスパルスは29日、秋葉忠宏監督(50)が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもって退任すると発表した。ラストゲームは12月6日にホームで行われるJ1第38節・ファジアーノ岡山戦となる。
秋葉監督は過去にザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)の指揮官や年代別日本代表のコーチなどを歴任。2023年から清水のコーチを務め、同年4月にゼ・リカルド前監督の後任として監督に就任した。
2023シーズンはJ1昇格プレーオフ決勝で敗退し、1年でのJ1復帰を逃したが、翌2024年にJ2優勝。3年ぶりのJ1となる今季は10月に早々と残留を決め、現在13位に位置している。
秋葉監督コメントに関しては、2025シーズン終了後に改めて公式サイトに掲載するという。
以下、クラブ発表プロフィール
●秋葉忠宏
(あきば・ただひろ)
■生年月日
1975年10月13日(50歳)
■出身地
千葉県
■資格
日本サッカー協会公認S級コーチライセンス
■選手歴
ジェフユナイテッド市原-アビスパ福岡-セレッソ大阪-アルビレックス新潟-徳島ヴォルティス-ザスパ草津-SC相模原
■指導歴
2009年:SC相模原 監督
2011年:水戸ホーリーホック ヘッドコーチ
2013年:ザスパクサツ群馬 監督
2014年:U-21/U-22/U-23 日本代表 コーチ
2017年:U-18/U-19/U-20 日本代表 コーチ
2020年:水戸ホーリーホック 監督
2023年:清水エスパルス コーチ
2023年:清水エスパルス 監督
