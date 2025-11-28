洗濯物や洗濯機まわりのイヤなにおい…もしかしたら、洗濯機の排水口が原因かもしれません。そこで今回は、年末の大掃除で一気にキレイにできる排水口掃除の手順をご紹介。教えてくれるのは、クリンネスト1級のあささんです。5ステップで完了！洗濯機排水口の掃除のやり方洗濯機の排水口掃除をするにあたって、必要なものは以下のとおりです。【実際の写真】ぬめりが気になる洗濯機の排水口・ゴム手袋・キッチン泡ハイターなど塩素