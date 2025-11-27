【新華社北京11月27日】中国国防部の蒋斌（しょう・ひん）報道官は27日の記者会見で、日本が台湾の東約110キロにある与那国島へのミサイル配備を計画している問題で、日本が一線を越えて事態を引き起こすなら甚大な代償を払うことになるとし、次のように述べた。台湾問題は純然たる中国の内政であり、これをいかに解決するかは中国人自身が決めることで、日本とは何の関係もない。今年は台湾光復（日本の植民統治からの解放）