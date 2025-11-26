世界中の珍しい食材やお菓子、そしてオリジナル商品が並ぶ「カルディコーヒーファーム」。一度訪れるとやみつきになる魅力的なラインナップの中から、ESSE読者アンケートで集計してわかった、みんなが買ってるベスト5をご紹介します。定番の人気商品は、食べて納得の名品ぞろい！【1位】フライや野菜、パンにも使える万能ソースいぶした大根を使った秋田名物のぬか漬け“いぶりがっこ”が入ったタルタルソース。【写真】定番の揚げ