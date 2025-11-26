Image: Amazon 指が慣れたら手放せなくなります。PC作業に使う「左手デバイス」は、ショートカットを1キーに設定できて効率的。しかし左手をキーボードからデバイスに移動させる動きを省略できれば、さらに効率化が狙えて手首や肘の疲労も減ります。だったら右手にアシストしてもらいましょう。最小限の動きで機能を使う｢Redragon M811 Aatrox MMO Gaming Mouse｣は、サイドキー10個のやりす