自身はFA権行使せず残留「ベイスターズで優勝したいのというのが一番」DeNAの神里和毅外野手が26日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、500万円アップの年俸3500万円プラス出来高（金額は推定）で契約を更改した。今季取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使せず残留し「やっぱりベイスターズで優勝したいというのが一番にあります」と胸中を明かした。今季は62試合の出場で打率.308、3盗塁。代走や守備固めで